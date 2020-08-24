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Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев

Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев

Экологи уверены: вырубка зеленых насаждений может привести к необратимым последствиям для экосистемы Романцевских гор.

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» обеспокоена вырубкой деревьев на Романцевских горах туристами.

«Мы проводим постоянный экологический мониторинг состояния Романцевских гор и видим, насколько потребительски и, прямо скажем, туристы безответственно относятся к природе: не только оставляют после себя горы мусора, но и занимаются бесконтрольной вырубкой берез. Каждый, кто посещал Кондуки, знает, что на данной местности растут в основном березы. Эти деревья помимо того, что служат украшением ландшафта и дарят отдыхающим тень, своими корнями укрепляют склоны гор. Таким образом, вырубка зеленых насаждений может привести к необратимым последствиям для экосистемы Романцевских гор», – заявил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В 2018 году Романцевские горы были признаны особо охраняемой природной территорией.  Вырубка деревьев, даже сухих, ветровальных или буреломных, является незаконной, так же, как и разведение костров.
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Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 1
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 2
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 3
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 4
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 5
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 6
Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:10 +4
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Тульская областьКондукиРоманцевские горы

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