Из-за отдыхающих Кондуки могут лишиться деревьев

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» обеспокоена вырубкой деревьев на Романцевских горах туристами.

«Мы проводим постоянный экологический мониторинг состояния Романцевских гор и видим, насколько потребительски и, прямо скажем, туристы безответственно относятся к природе: не только оставляют после себя горы мусора, но и занимаются бесконтрольной вырубкой берез. Каждый, кто посещал Кондуки, знает, что на данной местности растут в основном березы. Эти деревья помимо того, что служат украшением ландшафта и дарят отдыхающим тень, своими корнями укрепляют склоны гор. Таким образом, вырубка зеленых насаждений может привести к необратимым последствиям для экосистемы Романцевских гор», – заявил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

В 2018 году Романцевские горы были признаны особо охраняемой природной территорией. Вырубка деревьев, даже сухих, ветровальных или буреломных, является незаконной, так же, как и разведение костров.