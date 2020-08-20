Кинотеатр «Синема Парк» приглашает туляков на показ с обсуждением фильма «Психо»

Ровно 60 лет назад картина Альфреда Хичкока шокировала первых зрителей на премьерном показе в Нью-Йорке.

Фильм рассказывает о Мэрион Крэйн, которая сбегает от утомившей её обычной жизни, прихватив крупную сумму денег, которую ей доверили на работе. Но ситуация обостряется, когда она попадает в мотель, где знакомится с очень странным молодым хозяином.





Приглашенный гость: Михаил Канаев – заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области, основатель и продюсер Кинофестиваля «ШОРТЫ».

Билеты можно приобрести по ссылке.