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Тульская пельменная решила переименовать названные в честь Лукашенко вареники

Тульская пельменная решила переименовать названные в честь Лукашенко вареники

Соответствующий пост появился в Instagram «ЛЕПИМ и ВАРИМ».

В меню пельменной всегда были вареники с картошкой и луком, которые назывались «Александр Григорич». Теперь же заведение предлагает провести выборы ...нового названия вареников. В Instagram пельменной появился пост следующего содержания:

«Дорогой сопельменник!
Мы всегда были вне политики, но пришло время провести честные выборы и найти новое название для наших самых популярных вареников с мятым картофелем и луком фри. «Александр Григорич» — это прошлое.
Под этим постом оставляй свои варианты. Выборы будут идти неделю. Автору версии, которая понравится нам больше всех, мы подарим сертификат на посещение «ЛЕПИМ и ВАРИМ».

Под постом уже появились варианты от посетителей. Есть забавные. Ознакомиться с ними можете в оригинале:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогои? сопельменник! Мы всегда были вне политики, но пришло время провести честные выборы и наи?ти новое название для наших самых популярных вареников с мятым картофелем и луком фри. «Александр Григорич» - это прошлое. ? Под этим постом оставляи? свои варианты ?? Выборы будут идти неделю. Автору версии, которая понравится нам больше всех, мы подарим сертификат на посещение «ЛЕПИМ и ВАРИМ». #лепимиварим #lepimivarim #пельменная #пельменимосква #кафемосква

Публикация от Пельмени как искусство (@lepimivarimtula)

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