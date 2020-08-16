Тульская пельменная решила переименовать названные в честь Лукашенко вареники
Соответствующий пост появился в Instagram «ЛЕПИМ и ВАРИМ».
В меню пельменной всегда были вареники с картошкой и луком, которые назывались «Александр Григорич». Теперь же заведение предлагает провести выборы ...нового названия вареников. В Instagram пельменной появился пост следующего содержания:
«Дорогой сопельменник!
Мы всегда были вне политики, но пришло время провести честные выборы и найти новое название для наших самых популярных вареников с мятым картофелем и луком фри. «Александр Григорич» — это прошлое.
Под этим постом оставляй свои варианты. Выборы будут идти неделю. Автору версии, которая понравится нам больше всех, мы подарим сертификат на посещение «ЛЕПИМ и ВАРИМ».
Под постом уже появились варианты от посетителей. Есть забавные. Ознакомиться с ними можете в оригинале:
Дорогои? сопельменник! Мы всегда были вне политики, но пришло время провести честные выборы и наи?ти новое название для наших самых популярных вареников с мятым картофелем и луком фри. «Александр Григорич» - это прошлое. ? Под этим постом оставляи? свои варианты ?? Выборы будут идти неделю. Автору версии, которая понравится нам больше всех, мы подарим сертификат на посещение «ЛЕПИМ и ВАРИМ». #лепимиварим #lepimivarim #пельменная #пельменимосква #кафемосква