Тульская пельменная решила переименовать названные в честь Лукашенко вареники

В меню пельменной всегда были вареники с картошкой и луком, которые назывались «Александр Григорич». Теперь же заведение предлагает провести выборы ...нового названия вареников. В Instagram пельменной появился пост следующего содержания:

«Дорогой сопельменник!

Мы всегда были вне политики, но пришло время провести честные выборы и найти новое название для наших самых популярных вареников с мятым картофелем и луком фри. «Александр Григорич» — это прошлое.

Под этим постом оставляй свои варианты. Выборы будут идти неделю. Автору версии, которая понравится нам больше всех, мы подарим сертификат на посещение «ЛЕПИМ и ВАРИМ».

Под постом уже появились варианты от посетителей. Есть забавные. Ознакомиться с ними можете в оригинале: