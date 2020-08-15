В Тульской области выявлено 32 новых случая коронавируса за сутки

Фото из архива Myslo

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 32 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек.

За весь период COVID-19 заразились 8797 жителей региона.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.