Фото из архива Myslo
В Тульской области выявлено 32 новых случая коронавируса за сутки
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 32 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек.
За весь период COVID-19 заразились 8797 жителей региона.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.
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