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В Тульской области выявлено 32 новых случая коронавируса за сутки
Фото из архива Myslo

В Тульской области выявлено 32 новых случая коронавируса за сутки

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 32 новых случая коронавируса, выздоровели 39 человек. 

За весь период COVID-19 заразились 8797 жителей региона.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Сюжет: Коронавирус
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