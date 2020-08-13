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За распоясавшихся на матче с «Ахматом» фанатов «Арсенал» заплатит 5000 рублей
Фото из архива MySlo

За распоясавшихся на матче с «Ахматом» фанатов «Арсенал» заплатит 5000 рублей

Такое решение принято по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Как отметил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, в ходе заседания комитета были рассмотрены нарушения, допущенные в ходе матчей 1 тура нового сезона РПЛ.

За неправомерные действия зрителей во время встречи с «Ахматом», выраженные в массовых нарушениях обязательных требований Санитарного регламента футбольный клуб «Арсенал» оштрафован на 5000 рублей.

Аналогичные санкции были применены к «Химкам» и столичному «Спартаку».

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