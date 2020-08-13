Фото из архива MySlo
За распоясавшихся на матче с «Ахматом» фанатов «Арсенал» заплатит 5000 рублей
Такое решение принято по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Как отметил председатель КДК РФС Артур Григорьянц, в ходе заседания комитета были рассмотрены нарушения, допущенные в ходе матчей 1 тура нового сезона РПЛ.
За неправомерные действия зрителей во время встречи с «Ахматом», выраженные в массовых нарушениях обязательных требований Санитарного регламента футбольный клуб «Арсенал» оштрафован на 5000 рублей.
Аналогичные санкции были применены к «Химкам» и столичному «Спартаку».
Другие статьи по темам
Место