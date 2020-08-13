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Очевидец, отзовись! В Туле разыскивают виновников двух ДТП

Очевидец, отзовись! В Туле разыскивают виновников двух ДТП

Автоаварии произошли 14 июля и 11 августа на трассе «Крым».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции просят жителей региона помочь в поисках виновников двух аварий.

14 июля, в 7.20, на 185-м километре трассы «Крым» неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в попутную «Газель» под управлением 43-летнего мужчины.

Ещё одно ДТП произошло 11 августа, в 19.15, на 248-м километре той же трассы. Виновник аварии столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением мужчины 1976 года рождения.

Если вам что-либо известно об этих происшествиях или у вас имеется запись с видеорегистратора, сообщите об этом в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Группа по розыску ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-44-38.

Также можно написать в официальные аккаунты тульской Госавтоинспекции в «ВКонтакте» и Instagram.

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