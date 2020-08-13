Стоматологическая поликлиника на ул. Кауля открылась после ремонта

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В подразделении областной стоматологической поликлиники на улице Кауля в Туле отремонтированы лечебные кабинеты, заменены стоматологические установки, приобретено новое оборудование. Работы проведены за счет средств учреждения.

В поликлинике ежегодно получают помощь около 80 тысяч пациентов – более 700 человек за смену. Во время ремонта были заменены инженерные сети, вентиляционная система, приведена в порядок кровля, обновлена входная группа, оборудована зона регистратуры и закуплено новое оборудование. Общая стоимость работ – более 50 млн рублей.

– Стоматологическая отрасль активно развивается, мы стремимся оказывать помощь пациентам на современном оборудовании и в комфортных условиях. В этом году мы отремонтировали шесть кабинетов – три терапевтических, рентгеновский, зуботехнический и хирургический, – сообщила врио главврача поликлиники Светлана Есикова.

Для терапевтических и хирургических кабинетов закуплены 11 стоматологических установок и новый дентальный микроскоп, который улучшит качество лечения за счет более точного контроля медицинских манипуляций. Для проведения мастер-классов и семинаров оборудован кабинет на 20 мест. Ремонт проводился поэтапно, без отрыва от приёма пациентов.