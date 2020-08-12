В Тульской области поисковики обнаружили останки 122 солдат

Фото Министерства молодежной политики Тульской области

С 3 по 9 августа в селе Люторичи Узловского района прошла военно-патриотическая акция «Вахта памяти».

Поисковики исследовали предполагаемое место неучтенного братского захоронения 324-й СД 10-й армии. В декабре 1941 года, в ходе начавшегося контрнаступления под Москвой, части 10-й армии освобождали восточные районы Тульской области от немецко-фашистских захватчиков. На данном направлении наступала советская 324-я СД, которая формировалась в Чувашской АССР.

12 декабря 1941 года при форсировании реки Дон наши войска были встречены огнем немецких огневых точек. Понеся большие потери, части 324-й СД вынуждены были остановить продвижение. Только через несколько дней село Люторичи было освобождено, но очень дорогой ценой – несколько сотен красноармейцев остались лежать на заснеженных полях в Тульской области.

За семь дней полевой экспедиции поисковики из Тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» совместно с представителями компании «Газпром трансгаз Москва» обнаружили и подняли останки 122 солдат и командиров Красной Армии.

Также удалось найти один смертный медальон и подписанную уставную ложку. Найденные при солдатах артефакты будут в дальнейшем исследованы.