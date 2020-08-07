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Трассу М-2 в Тульской области перекрыли из-за ДТП с грузовиком и самосвалом
Фото предоставлены очевидцем.

Трассу М-2 в Тульской области перекрыли из-за ДТП с грузовиком и самосвалом

По предварительной информации, в результате автоаварии никто не пострадал.

Днем 7 августа на 121-м километре автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло ДТП с грузовиком и самосвалом. Перед автоаварией транспортные средства двигались в попутном направлении, в сторону Москвы.
 
 
«Из-за столкновения с грузовика упала на проезжую часть будка. Чтобы оттащить ее на обочину, сотрудники ГИБДД перекрывали движение. Из-за этого образовалась пробка», — рассказал очевидец происшествия.
 
По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших. На момент публикации новости движение было полностью восстановлено.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:38 +3
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