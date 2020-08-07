новости
новости
Регистрация
Шесть ребят из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО

Шесть ребят из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО

7 августа шесть выпускников подписали договоры о целевом обучении в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ.

Ребята будут учиться по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Экология и природопользование».

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в 2017 году губернатор Алексей Дюмин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках идет работа по ранней профориентации школьников и поддержке талантливых ребят.

В этом году правительство региона впервые объявило конкурс, по результатам которого 6 тульских выпускников заключили договоры о целевом обучении в МГИМО. Конкурс проходил с 22 июля по 6 августа.

«В нем приняли участие 40 претендентов из Алексина, Новомосковска, Тулы, Ефремова, Донского, Щекинского, Киреевского, Дубенского районов. Победителями стали выпускники образовательных учреждений Тулы, Новомосковска и Ефремова. Оценка кандидатов проводилась на основании представленных документов, по результатам ЕГЭ и индивидуального собеседования. В случае поступления по договору о целевом обучении ребят ожидает не только обучение на бюджетной основе в МГИМО, но и дополнительная стипендия от имени правительства Тульской области и последующее трудоустройство в органы исполнительной власти региона», — подчеркнула министр.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:19 +5
Другие статьи по темам
Событие
МГИМОцелевые места
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха
В районе Зеленстроя у туляка «сбежала» черепаха
Трассу М-2 в Тульской области перекрыли из-за ДТП с грузовиком и самосвалом
Трассу М-2 в Тульской области перекрыли из-за ДТП с грузовиком и самосвалом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.