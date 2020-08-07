Шесть ребят из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО

Ребята будут учиться по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Экология и природопользование».



Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в 2017 году губернатор Алексей Дюмин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках идет работа по ранней профориентации школьников и поддержке талантливых ребят.

В этом году правительство региона впервые объявило конкурс, по результатам которого 6 тульских выпускников заключили договоры о целевом обучении в МГИМО. Конкурс проходил с 22 июля по 6 августа.



«В нем приняли участие 40 претендентов из Алексина, Новомосковска, Тулы, Ефремова, Донского, Щекинского, Киреевского, Дубенского районов. Победителями стали выпускники образовательных учреждений Тулы, Новомосковска и Ефремова. Оценка кандидатов проводилась на основании представленных документов, по результатам ЕГЭ и индивидуального собеседования. В случае поступления по договору о целевом обучении ребят ожидает не только обучение на бюджетной основе в МГИМО, но и дополнительная стипендия от имени правительства Тульской области и последующее трудоустройство в органы исполнительной власти региона», — подчеркнула министр.