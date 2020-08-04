Тульское ГУ МЧС прокомментировало новые противопожарные ограничения для магазинов

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Ранее в СМИ появилась информация о запрете размещения в жилых домах салонов красоты, магазинов, реализующих ГСМ, автомасла, а также мебель.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области прокомментировал изменения в правилах размещения магазинов в жилых домах. Об этом пишет «МК в Туле». Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 августа вступили в силу изменения, внесённые в приказ МЧС от 24.04.2013 № 288, касающийся системы противопожарной защиты.

Изначально сообщалось, что в многоквартирных домах запретят размещать магазины бытовой химии, торгующие горюче-смазочными материалами и автомаслами, а также мебельные магазины и салоны красоты. Но, как выяснилось, эта трактовка не соответствует действительности.

«Ряд запретов, например торговля покрышками, пиротехникой и ГСМ была введена уже давно. Из того, что запрещается впервые, пожалуй, можно назвать только мебельные магазины. Что касается бытовой химией, в ее отношении правила не меняются – можно торговать небольшими расфасованными объемами. Изменения начнут действовать с 14 августа», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.