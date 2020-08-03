Более 300 тульских образовательных учреждений готовы к новому учебному году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом на оперативном совещании у Алексея Дюмина сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Образовательные учреждения готовятся к учебному году согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора. Приемку прошло уже 331 образовательное учреждение. Приемка идёт по графику и завершится к 15 августа.

Кроме того, по рекомендациям Роспотребнадзора для школ и детских садов закупают устройства для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты, которые будут установлены до 1 сентября.