Концерт и хоккейный турнир: 18 августа в Туле откроется Ледовый дворец

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин анонсировал открытие Ледового дворца на Восточном обводе. Напомним, строительство спортивного объекта финансировало ПАО «Газпром».

По словам главы региона, на открытие дворца пригласили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Компания также подтвердила намерение о строительстве легкоатлетического манежа на 2500 мест, который появится в Мясново — на улице Санаторной, 5.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров рассказал, что ледовый дворец ввели в эксплуатацию 31 июля. Общая вместимость – 3000 человек.

- Объект готов к эксплуатации, лед залит. Мы предлагаем приурочить открытие этого комплекса к проведению первого Кубка губернатора по хоккею среди молодежных команд, в котором примет участие наши ребята из Академии Михайлова. Восемь команд подтвердили свое участие, в ближайшее время они приедут в Тульскую область.

Сергей Егоров сообщил, что перед стартом турнира проведут торжественную церемонию открытия ледового комплекса с приглашением почетных гостей и концертной программой. Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Ледовый дворец откроется 18 августа. Губернатор Алексей Дюмин пригласил туляков посетить этот хоккейный турнир.

Как выглядит спортивная арена внутри, смотрите в нашем специальном репортаже здесь.