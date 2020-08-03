Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу: фоторепортаж

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 3 августа в Туле у здания бывшего УГИБДД столкнулись автомобили Haval H6 и «Лада Гранта». По предварительной информации, последняя следовала по ул. Советской по направлению к Пролетарскому району, а иномарка поворачивала налево на ул. Дзержинского.

Какие в этот момент горели сигналы светофора, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

В результате столкновения Haval опрокинулся на крышу. С места ДТП госпитализированы оба водителя.

Окончательную причину аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.