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Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу: фоторепортаж

Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу: фоторепортаж

В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 3 августа в Туле у здания бывшего УГИБДД столкнулись автомобили Haval H6 и «Лада Гранта». По предварительной информации, последняя следовала по ул. Советской по направлению к Пролетарскому району, а иномарка поворачивала налево на ул. Дзержинского.

Какие в этот момент горели сигналы светофора, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

В результате столкновения Haval опрокинулся на крышу. С места ДТП госпитализированы оба водителя.

Окончательную причину аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Галерея
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 1
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 2
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 3
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 4
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 5
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 6
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 7
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 8
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 9
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 10
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 11
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 12
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 13
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 14
Возле Советской, 110 иномарка опрокинулась на крышу, Фото: 15
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:30 +5
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