Не смотрите на хвостик и не жмите! Как выбрать вкусный арбуз
Эксперты Роскачества называют признаки идеальной сезонной ягоды.
Сезон бахчевых в самом разгаре, а 3 августа, вдобавок к этому, у арбуза ещё и «праздник», который так и называется – День арбуза. Да-да, такой, оказывается, тоже есть! Итак, как же правильно выбрать сладкое лакомство?
- Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — не дозрел.
- Осмотрите поверхность арбуза. Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки. Если корка «глянцевая», то арбуз не дозрел.
- Проверьте арбуз на трещины и повреждения. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов, например, побитостей, рубцов и трещин. Побитости и трещины — результат хранения и транспортировки ягоды. Не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины — результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты.
Важно. Белая часть корки арбуза может содержать следы удобрений, поэтому съедайте только красную мякоть. Старайтесь тщательно мыть арбуз, лучше с моющим средством. Как отмечают врачи, отравления, которые возможны после употребления арбуза, вызваны чаще всего не нитратами, а плохой гигиеной.
- Использование нитратомера при выборе практически бесполезно. Как объясняют агрономы, нитратомер не поможет определить на месте количество нитратов в приглянувшемся вам плоде. Чтобы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую обычный потребитель обеспечить не в силах. Чтобы показывать правильные показатели, игла прибора должна проходить необходимую санитарную обработку. Если неправильно вымыть ее или не вымыть вовсе, в следующий раз прибор покажет заоблачный результат. Поэтому ученые доверяют только лабораториям — они делают один общий анализ целого арбуза.
- Не смотрите на хвостик. Высохший арбузный хвостик — не 100% признак вкусного арбуза. Арбузный хвостик может быть высохшим (плохо, когда он пересохший). Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет влагу из почвы. Но нужно учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3–4 дня.
- Найдите земляное пятно. Земляное пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл (пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет). Пятно должно быть ярко-желтого цвета — чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.
- Не нужно сжимать арбуз. Среди методов определения качественного арбуза распространен метод сжатия. Считается, что мягкий и спелый арбуз при сжатии должен издать характерный треск. Но такой метод непоказателен и может ввести в заблуждение. Арбуз хрустит при надавливании всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Повторное надавливание ни к чему не приведет.
- Многое зависит от места продажи. Агрономы советуют покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие. Они не транспортировались, зачастую были собраны прямо в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества. Второе место агрономы отдают рынкам и развалам. Поэтому при выборе нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.
- По возможности обращайте внимание на сорт. Арбузы ранних сортов быстрее созревают, но получают меньше солнечного света. За счет этого они менее крупные (7–10 кг) и менее сладкие. Хранятся такие арбузы недолго: от одной до двух недель. Чтобы увеличить срок хранения и не «убить» их транспортировкой, чаще всего ранние арбузы собирают недозревшими.
Выбрав сочный и сладкий арбуз, не забывайте, что диетологи не рекомендуют употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества.