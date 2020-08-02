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Полиция составила 18 протоколов на нарушителей масочного режима
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полиция составила 18 протоколов на нарушителей масочного режима

Штраф за нарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по г. Туле проводят мероприятия по профилактике и выявлению нарушений гражданами режима обязательного использования средств индивидуальной защиты. Ношение масок обязательно в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

Очередное профилактическое мероприятие прошло на ул. Ложевой. Сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные проверяли соблюдение масочного режима пассажирами общественного транспорта.

Правоохранители рекомендовали гражданам надеть средства индивидуальной защиты. При отсутствии таковых, а также в случае отказа от их использования в отношении пассажиров составлялись административные протоколы.

За два часа рейда полицейскими было проверено более 30 транспортных средств, в отношении нарушителей масочного режима составлено 18 административных протоколов. Напомним, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Проверочные мероприятия проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.

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