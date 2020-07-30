Библиотеки обязали хранить книги с маркировкой «18+» под замком

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Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей. Об этом говорится в приказе Министерства культуры РФ, пишет РИА Новости.

– Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых, – говорится в тексте приказа Минкульта РФ.

Библиотеки для несовершеннолетних обязаны создать условия, «обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку «18+» или с текстовым предупреждением «запрещено для детей». Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче несовершеннолетним книг с маркировкой «18+» и предложить книгу, соответствующую его возрасту.