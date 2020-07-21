В Туле на ул. Демонстрации ведётся масштабный дорожный ремонт: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Рабочие ремонтируют дорожное покрытие, бордюры и смотровые колодцы, а также съезды на прилегающие улицы и тротуары. Проводится установка остановочных павильонов и дорожных знаков.

Продолжаются работы по обустройству тротуаров, установке бортовых камней, ремонту смотровых колодцев, фрезерованию проезжей части и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона. На участке от ул. Путейской до ул. Фрунзе работы уже завершены.

Протяженность ремонтируемого участка – около 3 километров, площадь ремонтируемого покрытия – 38,227 тысячи кв. м.

Всего в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Туле отремонтируют 9 участков дорог общей протяженностью 11,81 км и стоимостью свыше 540 млн рублей. Уже завершены работы на 4 объектах, полностью закончить ремонт планируется к 1 октября.