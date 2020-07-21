новости
новости
Регистрация
Полиция Тульской области – в десятке лидеров по раскрываемости тяжких преступлений
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Полиция Тульской области – в десятке лидеров по раскрываемости тяжких преступлений

В региональном Управлении МВД России подвели итоги работы за первое полугодие.

Начальник УМВД Сергей Галкин отметил, что принимаемые профилактические меры позволяют полицейским эффективно контролировать оперативную обстановку, и рассказал об успехах тульской полиции.

Снижение уличной преступности за шесть месяцев составило 9,3%. Сократилось количество совершаемых в регионе убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж. Снижается преступность со стороны несовершеннолетних.

Почти на 50% повысились результаты противодействия наркопреступности. По раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений УМВД России по Тульской области занимает девятое место в стране и третье – в ЦФО. Аналогичную позицию в ЦФО регион занимает по раскрываемости разбоев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:54 +3
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиподведение итогов работы за полгодауровень раскрываемости преступленийстатистикаполиция
Люди
Сергей Галкин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Демонстрации ведётся масштабный дорожный ремонт: фоторепортаж
В Туле на ул. Демонстрации ведётся масштабный дорожный ремонт: фоторепортаж
В Туле из окна 16 этажа выпала девушка
В Туле из окна 16 этажа выпала девушка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.