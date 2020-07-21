Полиция Тульской области – в десятке лидеров по раскрываемости тяжких преступлений

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В региональном Управлении МВД России подвели итоги работы за первое полугодие.

Начальник УМВД Сергей Галкин отметил, что принимаемые профилактические меры позволяют полицейским эффективно контролировать оперативную обстановку, и рассказал об успехах тульской полиции.

Снижение уличной преступности за шесть месяцев составило 9,3%. Сократилось количество совершаемых в регионе убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж. Снижается преступность со стороны несовершеннолетних.

Почти на 50% повысились результаты противодействия наркопреступности. По раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений УМВД России по Тульской области занимает девятое место в стране и третье – в ЦФО. Аналогичную позицию в ЦФО регион занимает по раскрываемости разбоев.