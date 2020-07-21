Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых.
- Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых
- Снижение составит 0,6 процентных пункта
- Заявка онлайн без справки об остатке задолженности
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко: «В рамках программы рефинансирования вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте, а также получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых».
Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
Подробные условия рефинансирования ипотеки можно посмотреть здесь.
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.