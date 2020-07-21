Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых

Снижение составит 0,6 процентных пункта

Заявка онлайн без справки об остатке задолженности

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко: «В рамках программы рефинансирования вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте, а также получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых».

Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Подробные условия рефинансирования ипотеки можно посмотреть здесь.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.