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Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

Рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых.

  • Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых
  • Снижение составит 0,6 процентных пункта
  • Заявка онлайн без справки об остатке задолженности

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко: «В рамках программы рефинансирования вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте, а также получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых». 

Для рефинансирования ипотеки клиенту не потребуется предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов. 

Подробные условия рефинансирования ипотеки можно посмотреть здесь

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 процентных пункта, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% — для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

 

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