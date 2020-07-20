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На станции Скуратово под колёсами поезда погибла пенсионерка
Фото: линейный отдел МВД России на станции Тула

На станции Скуратово под колёсами поезда погибла пенсионерка

Машинист применил экстренное торможение, однако полностью остановить многотонный состав не успел.

В понедельник, 20 июля, около полудня, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тула поступило сообщение о том, что на станции Скуратово погибла женщина.

На место незамедлительно была направлена  следственно-оперативная группа транспортной полиции. Полицейскими была установлена личность погибшей, ей оказалась жительница станции Скуратово 1936 года рождения. По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Для предотвращения наезда машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники тульского линейного отдела МВД России напоминают: железная дорога – зона повышенной опасности, поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

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Место
Туластанция Скуратово

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