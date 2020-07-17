В субботу в Туле устроят облаву на пьяных водителей

В субботу, 18 июля, в Туле снова пройдет рейд под названием «Нетрезвый водитель». Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД будут проводить массовые проверки автолюбителей, чтобы выявлять тех, кто позволил себе сесть пьяным за руль.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД, увидели пьяного водителя, или пешехода, об этом можно сообщить в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно отреагируют и примут необходимые меры.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13