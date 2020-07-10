Тульский областной онкодиспансер возглавил Дмитрий Истомин

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Ранее он уже был руководителем этого учреждения, но уволился по собственному желанию.

Главным врачом Тульского областного онкологического диспансера назначен кандидат медицинских наук Дмитрий Истомин, который возглавлял учреждение с 2014 по 2017 год.

Три года назад Дмитрий Анатольевич написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной увольнения он назвал решение сосредоточиться на карьере пластического хирурга.