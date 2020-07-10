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Тульский областной онкодиспансер возглавил Дмитрий Истомин
Фото из архива MySlo

Тульский областной онкодиспансер возглавил Дмитрий Истомин

Ранее он уже был руководителем этого учреждения, но уволился по собственному желанию.

Главным врачом Тульского областного онкологического диспансера назначен кандидат медицинских наук Дмитрий Истомин, который возглавлял учреждение с 2014 по 2017 год.

Три года назад Дмитрий Анатольевич написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной увольнения он назвал решение сосредоточиться на карьере пластического хирурга.

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