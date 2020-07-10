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Наглого любителя водки с ул. Кутузова арестовали на 10 суток

Наглого любителя водки с ул. Кутузова арестовали на 10 суток

В качестве отягчающих обстоятельств суд учёл наличие у мужчины судимости и отсутствие водительского удостоверения.

Пролетарский районный суд вынес решение о привлечении к ответственности 33-летнего туляка, который катался по городским улицам, периодически прикладываясь к бутылке водки.

Накануне вечером на ул. Кутузова он попал в поле зрения экипажа ППС – полицейские задержали его и вызвали на место сотрудников ГИБДД.

Как выяснилось, водительского удостоверения у ранее судимого мужчины никогда не было, а от прохождения медосвидетельствования он отказался. С учётом этих обстоятельств суд назначил ему 10 суток административного ареста.

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Место
Тулаулица Кутузова

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