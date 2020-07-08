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21-летняя тулячка под видом врача пришла к кубанскому пенсионеру и обчистила его
Видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

21-летняя тулячка под видом врача пришла к кубанскому пенсионеру и обчистила его

Ее нашли и задержали.

В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району с заявлением о пропаже денежных средств обратился 94-летний пенсионер. Мужчина пояснил полицейским, что к нему в квартиру под видом работника здравоохранения пришла неизвестная женщина в медицинской маске, а после ее ухода из платяного шкафа пропали деньги в сумме около 170 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили автомобиль, на котором передвигалась подозреваемая.

Разыскиваемое транспортное средство госавтоинспекторы задержали на одной из улиц города. В качестве пассажира в автомобиле находилась 21-летняя приезжая из Тулы. Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемая провела фиктивный медицинский осмотр пенсионера, а затем попросила стакан воды. Воспользовавшись временным отсутствием хозяина квартиры, девушка похитила из шкафа деньги, после чего скрылась.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период предварительного следствия задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:55 +4
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