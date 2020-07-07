В Тульской области двое инспекторов ГИБДД помогли раненому ребенку добраться до больницы

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Во время семейного отдыха в д. Шилово с 14-летним подростком произошел несчастный случай — мальчик оступился и поранил ногу, у него открылось сильное кровотечение.

– Ребенок начал терять сознание. Мы оказали ему первую помощь, но понимали, что до города Щекино со жгутом ехать нельзя. Приняли решение направиться в ближайший травмпункт, — рассказала мама ребенка.

Двигаясь по автодороге М-4 «Дон» из зоны отдыха в сторону Ефремова, на 323-м километре семья встретила экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области. На маршруте патрулирования находились капитан полиции Дмитрий Исаев и лейтенант Роман Рыбаков.

– Отец мальчика хотел уточнить у инспекторов дорогу до ближайшего медицинского учреждения, при этом кратко объяснив ситуацию. Сотрудники ДПС не раздумывая приняли решение сопроводить автомобиль с ребенком до ближайшей больницы, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Это значительно ускорило возможность оказания помощи ребенку. История закончилась хорошо.

Позднее мать пострадавшего мальчика написала благодарственное письмо в адрес сотрудников ГИБДД:

– Моя семья выражает огромную благодарность капитану Исаеву и лейтенанту Рыбакову за своевременную помощь и теплое человеческое отношение. Если бы не они, то последствия для здоровья ребенка были бы тяжелее. Мы гордимся, что в рядах УГИБДД УМВД России по Тульской области служат профессионалы!