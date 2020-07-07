новости
новости
Регистрация
В Тульской области двое инспекторов ГИБДД помогли раненому ребенку добраться до больницы
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области двое инспекторов ГИБДД помогли раненому ребенку добраться до больницы

Случай произошел в Ефремовском районе.

Во время семейного отдыха в д. Шилово с 14-летним подростком произошел несчастный случай — мальчик оступился и поранил ногу, у него открылось сильное кровотечение.

– Ребенок начал терять сознание. Мы оказали ему первую помощь, но понимали, что до города Щекино со жгутом ехать нельзя. Приняли решение направиться в ближайший травмпункт, — рассказала мама ребенка.

Двигаясь по автодороге М-4 «Дон» из зоны отдыха в сторону Ефремова, на 323-м километре семья встретила экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области. На маршруте патрулирования находились капитан полиции Дмитрий Исаев и лейтенант Роман Рыбаков.

– Отец мальчика хотел уточнить у инспекторов дорогу до ближайшего медицинского учреждения, при этом кратко объяснив ситуацию. Сотрудники ДПС не раздумывая приняли решение сопроводить автомобиль с ребенком до ближайшей больницы, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Это значительно ускорило возможность оказания помощи ребенку. История закончилась хорошо.

Позднее мать пострадавшего мальчика написала благодарственное письмо в адрес сотрудников ГИБДД:

– Моя семья выражает огромную благодарность капитану Исаеву и лейтенанту Рыбакову за своевременную помощь и теплое человеческое отношение. Если бы не они, то последствия для здоровья ребенка были бы тяжелее. Мы гордимся, что в рядах УГИБДД УМВД России по Тульской области служат профессионалы!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:47 +14
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
несчастный случайпомощь ребенкусотрудники ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Погода в Туле 7 июля: жара, короткие дожди и грозы
Погода в Туле 7 июля: жара, короткие дожди и грозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.