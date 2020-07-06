Погода в Туле 7 июля: жара, короткие дожди и грозы

Фото из архива MySlo

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность и южный ветер.

По данным сайта Гидрометцентра России, в Тульской области прогнозируются кратковременные грозовые дожди (до 4,5 мм за сутки).

Ветер южной четверти, ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – 15-20 градусов выше нуля, днём будет жарко – от +29 до +34. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.