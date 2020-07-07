Где в Туле отключат свет 8 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Овражная, 7, 8, 15,
- ул. Н. Руднева, 56, 56-б, 56-в, 58, 60, 56-г, 56-а,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 10-б, 15, 10-в,
- ул. Академика Павлова, 1-в,
- 3-й Южный пер., 12,
- ул. Болдина, 112-б, 118,
- ул. Оружейная, 28-а, 30-а,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. Луначарского, 92-126 (чётн.),
- ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а,
- ул. Заварная, 4-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б,
- пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 18-а, 7-а, 7-б, 7-в, 10-б,
- ул. Набережная Дрейера, 31,
- ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- ул. 2-я Волоховская, 20,
- ул. Скуратовская, 91, 91-а,
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
- 1-6-й Комарские пр-ды.
Другие статьи по темам
Событие
Место