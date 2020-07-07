В Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного сезона «Тайн следствия»

Фото: телеканал «Россия 1»

Анна Ковальчук в роли Марии Швецовой появится на телеэкранах в 20 сезоне.

В Санкт-Петербурге стартовали съемки новых эпизодов легендарного детективного сериала «Тайны следствия». В юбилейном, 20-м сезоне, Мария Швецова вместе с коллегами продолжит раскрывать запутанные преступления и опасные тайны.

Главную роль в одном из самых успешных проектов телеканала «Россия» исполняет заслуженная артистка России Анна Ковальчук. Любимых героев ждут новые испытания на службе и в личной жизни. Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы будут держать зрителей в напряжении до самого финала.

Съемки «Тайн следствия-20» пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а также в Карелии. Новый сезон снимут режиссёры Егор Баринов и Егор Абросимов.