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Спецназовцы тульского «Грифа» построили полосу препятствий

Спецназовцы тульского «Грифа» построили полосу препятствий

Новый спортивный объект появился на базе межрегионального учебного центра ФСИН России.

Бойцы ОСН «Гриф» начали тренировки на новой полосе препятствий. Спортивный объект, открытый на базе межрегионального учебного центра УФСИН России по Тульской области осмотрел и оценил начальник Управления Иван Прокопенко.

Все конструкции и сооружения спецназовцы подбирали и монтировали сами, с учетом требований, необходимых для отработки ловкости и выносливости. Новая полоса препятствий отвечает всем требованиям безопасности и позволяет бойцам получать достаточную физнагрузку для постоянного поддержания боевой готовности.

Полоса препятствий – это множество различных тренажеров для динамической активности, кроме того здесь размещены несколько автомобилей для отработки действий при освобождении заложников. Иван Прокопенко пожелал спецназовцам «Грифа» успешных тренировок для отработки навыков, необходимых на службе.

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сегодня, в 21:19 −1
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