В Тульской области для любителей северной ходьбы организованы маршруты по живописным местам региона

Фото: пресс-служба правительства Тульской области, Тульская областная федерация Северной ходьбы

4 июля из деревни Саламасово Алексина стартовал очередной оздоровительно-туристический маршрут проекта «NordicВолки». На него вышли 36 любителей северной (скандинавской) ходьбы из Тулы и области.

В рамках национального проекта «Демография» Тульская областная федерация северной ходьбы организовала 8 тематических маршрутов. В течение полугода участники посетят заповедные, исторические и живописные места Тульской области.

Второй маршрут «Долина реки Вашана» начался в окрестностях деревни Соломасово. В течение дня участники вброд пересекли речку Вашана, побывали на популярной среди уфологов и археологов Лысой горе, прошли через места стоянки древних людей, увидели место обитания бобров, отдохнули на привале в живописных уголках алексинской земли, а по пути собирали землянику и грибы. Маршрут завершился у села Бунырево. Весь день группу сопровождают сертифицированные инструкторы по туризму и северной ходьбе.

Победителями проекта станут участники, которые соберут сертификаты о прохождении всех 8 маршрутов. Они получат медаль и почетное звание «Волк северной ходьбы - 2020».