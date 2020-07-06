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В Тульской области для любителей северной ходьбы организованы маршруты по живописным местам региона
Фото: пресс-служба правительства Тульской области, Тульская областная федерация Северной ходьбы

В Тульской области для любителей северной ходьбы организованы маршруты по живописным местам региона

В этом походе участвовали 36 любителей скандинавской ходьбы.

4 июля из деревни Саламасово Алексина стартовал очередной оздоровительно-туристический маршрут проекта «NordicВолки». На него вышли 36 любителей северной (скандинавской) ходьбы из Тулы и области.

В рамках национального проекта «Демография» Тульская областная федерация северной ходьбы организовала 8 тематических маршрутов. В течение полугода участники посетят заповедные, исторические и живописные места Тульской области. 

Второй маршрут «Долина реки Вашана» начался в окрестностях деревни Соломасово. В течение дня участники вброд пересекли речку Вашана, побывали на популярной среди уфологов и археологов Лысой горе, прошли через места стоянки древних людей, увидели место обитания бобров, отдохнули на привале в живописных уголках алексинской земли, а по пути собирали землянику и грибы. Маршрут завершился у села Бунырево. Весь день группу сопровождают сертифицированные инструкторы по туризму и северной ходьбе.

Победителями проекта станут участники, которые соберут сертификаты о прохождении всех 8 маршрутов. Они получат медаль и почетное звание «Волк северной ходьбы - 2020».

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:46 0
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