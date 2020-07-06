В колюпановском монастыре выступит группа «СаваИгнатьич»

16 июля в Колюпаново прихожане Свято-Казанского женского монастыря будут отмечать день памяти св. Евфросинии Колюпановской — 165 лет прошло с ее кончины. По этому поводу «СаваИгнатьич» преподнесет верующим подарок — благотворительный концерт, на котором состоится премьера песни «Источник святой Евфросинии».

– Эти места для меня лично очень много значат, — рассказывает лидер группы Александр Савельев. — Порядка 20 лет назад судьба распорядилась так, что я познакомился с игуменьей монастыря, матушкой Евфросинией, тёзкой основательницы. Она и сподвигла меня построить дом рядом с монастырем. Теперь я могу назвать себя счастливым человеком: мне есть где духовно, морально и физически подпитаться. Если раньше в тех святых местах я оказывался нечасто и проводил по одному-два дня, то благодаря самоизоляции имел возможность прожить там около двух месяцев. В майские праздники мы провели несколько субботников и помогли убрать и облагородить территорию монастыря, а сейчас, по выходу из самоизоляции, решили порадовать прихожан и служителей, выступив с концертом. Мы подготовили небольшую программу, куда входят самые яркие композиции из нашего репертуара, а также песни о войне в честь 75-летия со Дня Победы.

Концерт состоится около Свято-Казанского женского монастыря в селе Колюпаново после литургии и крестного хода. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Справка Myslo

Проект «СаваИгнатьич» был создан в 2012 году в Москве. Фронтмена группы Александра Савельева в армии звали «Сава» — по первой части фамилии. Через много лет об этом факте узнала супруга Александра — так вспомнился знаменитый герой фильма «Покровские ворота». Поэтому одна буква «в» в названии проекта — не случайность.

Сначала коллектив исполнял cover-версии мировых хитов (всего было записано 600 таких композиций), сейчас — авторские произведения, издано уже 4 альбома. Песни группы находятся в ротации радиостанций «Ретро ФМ», «Милицейская волна», «Радио Ваня» и «Дорожное радио». В 2015 году песни «Черноокая» и «Поверили» попали в сборник «Музей шансона». В марте 2016 года проект «СаваИгнатьич» стал победителем всероссийского музыкального конкурса исполнителей STARTDIEZ.

Лидер группы Александр Савельев является патриотом и предпочитает всё, сделанное в России. Зарубежные иномарки он променял на российский автомобиль, на котором сейчас ездит. Является верующим человеком.