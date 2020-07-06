Туляк «кинул» калужанку на предоплату за несуществующий автомобиль

На одном из популярных сайтов калужанка нашла объявление о продаже интересующего ее автомобиля, цена была привлекательной. Посмотрела фото, созвонилась с продавцом. Тот уверил женщину, что потенциальных покупателей много, и чтобы назначить встречу для осмотра и «забронировать» авто, нужна предоплата в 40 000 рублей. Женщина перевела продавцу аванс и они договорились о встрече.

Однако приехав в назначенное время, женщина не обнаружила ни машины, ни продавца, телефон которого уже был отключен.

Калужские следователи возбудили по ее заявлению дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных и специально-технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Калуге во взаимодействии с тульскими коллегами подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Тульской области.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Гражданину инкриминируется ряд аналогичных эпизодов противоправной деятельности в отношении жителей Тулы.