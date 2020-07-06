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Скончались еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом

Скончались еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов в возрасте от 54 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время умерли 129 человек с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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