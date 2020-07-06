Скончались еще четверо жителей Тульской области с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов в возрасте от 54 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.
Таким образом, за всё время умерли 129 человек с коронавирусом.
сегодня, в 11:18, 6 1082 0
сегодня, в 10:27, 6 1865 0
сегодня, в 10:15, 24 1351 1
вчера, в 16:58, 28 6855 1
Другие статьи по темам
Место