По каким адресам в июле тулякам отключат газ
Публикуем список адресов.
В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
2 июля
с 14.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 3-б, подъезд № 1.
3 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 26-а.
с 14.00 до 17.00
- 2-й проезд Металлургов, 3-б, подъезд № 2.
6 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 108-б, подъезд № 1.
с 14.00 до 17.00
- с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 10.
7 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 108-б, подъезд № 2.
13 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 50, подъезд № 1.
14 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 50, подъезд № 2.
с 14.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23, подъезд № 1.
15 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 50, подъезд № 3.
с 14.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23, подъезд № 2.
20 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 16, подъезд № 1.
- ул. Металлургов, 38, подъезды № 1, 2.
с 14.00 до 17.00
- ул. 1-я Озерная, 5.
21 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 16, подъезд № 2.
- ул. Металлургов, 38, подъезды № 3, 4.
22 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 16, подъезд № 3.
с 14.00 до 17.00
- пр. Ленина, 52-б.
23 июля
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 16, подъезд № 4
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.