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По каким адресам в июле тулякам отключат газ
Фото АО «Тулагоргаз».

По каким адресам в июле тулякам отключат газ

Публикуем список адресов.

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса

2 июля

с 14.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 3-б, подъезд № 1.

3 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 26-а.

с 14.00 до 17.00

  • 2-й проезд Металлургов, 3-б, подъезд № 2.

6 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 108-б, подъезд № 1.

с 14.00 до 17.00

  • с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 10.

7 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 108-б, подъезд № 2.

13 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 50, подъезд № 1.

14 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 50, подъезд № 2.

с 14.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23, подъезд № 1.

15 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 50, подъезд № 3.

с 14.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 23/11; ул. Бардина, 11/23, подъезд № 2.

20 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 16, подъезд № 1.
  • ул. Металлургов, 38, подъезды № 1, 2.

с 14.00 до 17.00

  • ул. 1-я Озерная, 5.

21 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 16, подъезд № 2.
  • ул. Металлургов, 38, подъезды № 3, 4.

22 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 16, подъезд № 3.

с 14.00 до 17.00

  • пр. Ленина, 52-б.

23 июля

с 10.00 до 17.00

  • ул. Баженова, 16, подъезд № 4
 

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 0
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