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Спроси в прямом эфире: как беречь здоровье летом и как хроникам пережить жару

Спроси в прямом эфире: как беречь здоровье летом и как хроникам пережить жару

26 июня в 12.00 в официальном аккаунте минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей Тульской области ответит руководитель центра здоровья городской больницы №7 Лариса Барашева. В ходе прямой трансляции туляки узнают, какие меры безопасности нужно соблюдать в летнее время и как людям с хроническими заболеваниями свести последствия нахождения на солнце к минимуму.

Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется в 12.00 в аккаунте минздрава.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 09:53 0
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Люди
Лариса Барашева
Место
Тульская область

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