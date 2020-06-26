Спроси в прямом эфире: как беречь здоровье летом и как хроникам пережить жару

На вопросы жителей Тульской области ответит руководитель центра здоровья городской больницы №7 Лариса Барашева. В ходе прямой трансляции туляки узнают, какие меры безопасности нужно соблюдать в летнее время и как людям с хроническими заболеваниями свести последствия нахождения на солнце к минимуму.



Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется в 12.00 в аккаунте минздрава.