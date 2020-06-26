Спроси в прямом эфире: как беречь здоровье летом и как хроникам пережить жару
26 июня в 12.00 в официальном аккаунте минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы жителей Тульской области ответит руководитель центра здоровья городской больницы №7 Лариса Барашева. В ходе прямой трансляции туляки узнают, какие меры безопасности нужно соблюдать в летнее время и как людям с хроническими заболеваниями свести последствия нахождения на солнце к минимуму.
Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется в 12.00 в аккаунте минздрава.
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