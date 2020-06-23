Маленький туляк Леон Дойран нуждается в помощи

Историю мальчика рассказывает его мама Мария:

– Мы проживаем в Туле, но сын родился в Турции на 32-й неделе беременности с весом всего 1670 г. На 3-й день жизни он перенес операцию на кишечнике, а через месяц ему сделали повторную операцию. Забрать из больницы я его смогла только в 1,5 месяца, и, казалось, всё было хорошо. Но вскоре мы узнали о том, что у Леона 4 степень тугоухости, и начали заниматься этим вопросом, который до сих пор остается нерешенным.



Мы приехали в Россию, когда Леону было 8 месяцев, и выяснилось, что помимо уже имеющихся проблем есть и неврологические проблемы, которые турецкие врачи каким-то странным образом не увидели. Мы начали проходить реабилитацию в Центре детской психоневрологии, ездили на лечение в Москву, но бесплатное лечение, к сожалению, не дает желаемых результатов. Хотя сын стал гораздо активнее, научился держать голову, переворачиваться и ползать на спине. Он очень весёлый парень и стремится к действиям, но болезнь не позволяет двигаться иначе, чем он умеет на данный момент. Сейчас Леону 1 год и 10 месяцев, он самостоятельно не сидит, не ползает и не ходит.



В феврале 2020 года в Москве нам впервые установили диагноз ДЦП, спастический тетрапарез. Мы очень нуждаемся в более усиленном лечении, потому что Леон ещё маленький и есть много шансов поставить его на ноги. К сожалению, самостоятельно я не в силах оплачивать занятия, т. к. я не работаю, помогает мне только мама-пенсионерка. Папа Леона нам не помогает. Поэтому я обращаюсь к вам, люди, у которых доброе сердце, и очень надеюсь на вашу поддержку!

Мария Хрипунова планирует попасть с сыном на реабилитацию в физкультурно-оздоровительный центр Logos. Женщина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи». Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.