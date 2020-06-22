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Тульский хирург занял третье место во Всероссийском конкурсе врачей

Тульский хирург занял третье место во Всероссийском конкурсе врачей

Владимир Данилов победил в номинации «Лучший хирург»

В Минздраве России на днях состоялось заседание Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса врачей под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. На нем подвели итоги Всероссийского конкурса врачей.
 

Третье место в номинации «Лучший хирург» получил Владимир Юрьевич Данилов — врач-торакальный хирург хирургического торакального отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница».

В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. Победители и лауреаты получают денежное поощрение: 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. за второе и за третье — 200 тыс. рублей.

Полный список победителей здесь.

справка

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводится в медицинских организациях. Решение о победителях первого этапа принимает общее собрание трудового коллектива.

На втором этапе отбор конкурсантов проводят Конкурсные комиссии федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Подведение итогов третьего этапа проводится Центральной конкурсной комиссией.

В Комиссию входят ведущие специалисты по медицинской помощи Минздрава России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, Управления делами Президента Российской Федерации, Роспотребнадзора, представители профессиональных сообществ.

 

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:40 +3
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Люди
Владимир Данилов
Место
Тульская область

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