Тульский хирург занял третье место во Всероссийском конкурсе врачей

В Минздраве России на днях состоялось заседание Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса врачей под председательством Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. На нем подвели итоги Всероссийского конкурса врачей.

Третье место в номинации «Лучший хирург» получил Владимир Юрьевич Данилов — врач-торакальный хирург хирургического торакального отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница».

В 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям. Победители и лауреаты получают денежное поощрение: 500 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. за второе и за третье — 200 тыс. рублей.

Полный список победителей здесь.

справка

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводится в медицинских организациях. Решение о победителях первого этапа принимает общее собрание трудового коллектива.

На втором этапе отбор конкурсантов проводят Конкурсные комиссии федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Подведение итогов третьего этапа проводится Центральной конкурсной комиссией.

В Комиссию входят ведущие специалисты по медицинской помощи Минздрава России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, Управления делами Президента Российской Федерации, Роспотребнадзора, представители профессиональных сообществ.