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МЧС: В Тульской области местами ожидаются гроза и сильный дождь
Изображение ju Irun с сайта Pixabay.

МЧС: В Тульской области местами ожидаются гроза и сильный дождь

При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

22 и 23 июня на территории нашего региона местами ожидаются гроза и сильный дождь, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
 
Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба МЧС.
 
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности при грозе и порывистом ветре.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:20 +3
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