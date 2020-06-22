МЧС: В Тульской области местами ожидаются гроза и сильный дождь

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При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

22 и 23 июня на территории нашего региона местами ожидаются гроза и сильный дождь, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Об этом со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности при грозе и порывистом ветре.