Погода в Туле 22 июня: до +25 и без существенных осадков

Изображение Катерина ____ с сайта Pixabay

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15ºС, днем +20…+25ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., во время осадков 5 километров.