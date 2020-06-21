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Погода в Туле 22 июня: до +25 и без существенных осадков
Изображение Катерина ____ с сайта Pixabay

Погода в Туле 22 июня: до +25 и без существенных осадков

Ожидается переменная облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня на территории региона ожидается переменная облачность.
 
Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
 
Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15ºС, днем +20…+25ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., во время осадков 5 километров.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:00 +10
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