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В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Препарат ввели 18 добровольцам.

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

18 июня вакцинацию прошли первые 18 добровольцев. Уточняется, что девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой.

- Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

В настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет, — сообщает Минобороны.

Добровольцы остаются под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.

После получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины проведут иммунизацию следующей группы добровольцев.

 

Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции проводят Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:43 0
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