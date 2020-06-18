Ремонт ул. Ф. Энгельса в Туле: рабочие разбирают плитку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Напоминаем, что до конца августа на участке по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) запрещено движение транспорта.

В Туле продолжается ремонт ул. Ф. Энгельса. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня рабочие разбирают плиточное покрытие, затем снимут рельсошпальную решетку.

Напомним, работы на участке от ул. Советской до ул. Первомайской стартовали 15 июня. Рабочие заменят дорожное полотно, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят остановочные павильоны. Помимо этого за счет средств бюджета муниципального образования проведут полную замену рельсошпальной решетки.

В связи с тем, что плановые работы носят капитальный характер, на участке введут ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской) в период с 15 июня до 30 августа.

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинской, Гоголевской и Л. Толстого будут функционировать.

Из-за указанных ограничений трамвай № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) временно изменит свой маршрут. Схема движения будет такой: