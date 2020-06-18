Студент-медик ТулГУ о работе в Коммунарке: «Мы круглые сутки находимся в полной боевой готовности»

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Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы, больше известная как Коммунарка, в этот непростой для нашей страны период стала одним из символов противостояния коронавирусной инфекции.



В числе тех, кто борется за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусом – четверокурсник медицинского института ТулГУ Жирар Григорян. Молодой человек признаётся, что с детства хотел помогать людям и приносить пользу обществу. До поступления в ТулГУ парень окончил медицинский колледж, а учёбу в вузе успешно совмещает с работой – стремится как можно раньше окунуться в профессию.

– Я был на дежурстве в онкологическом отделении больницы города Королёва Московской области, когда мне позвонил друг и сказал, что нужна помощь в Коммунарке, – говорит Жирар. – И я сразу же согласился. 24 марта я приступил к своим обязанностям в качестве медбрата.

График у будущего врача напряжённый – сутки через сутки и сутки через двое. Дни в заботах о больных пролетают очень быстро. По его словам, на каждом медицинском работнике лежит огромная ответственность, люди находятся в постоянной боевой готовности все 24 часа.

Подъём – в шесть часов утра. День начинается с просмотра рабочего онлайн-чата, куда поступает вся необходимая информация. В половине восьмого он уже на КПП больницы. Потом заходит в чистую зону здания, отмечается и спускается в раздевалку, где оставляет свои вещи.

Затем через шлюз, в котором медработникам выдают защитные костюмы, перемещается в «красную» зону. И уже в восемь часов утра медбрат в своём отделении, совершает обход вместе со сдающими смену медиками. Они докладывают заступающим на смену о каждом пациенте, отмечают больных, которым требуется особое внимание, передают документацию.

– Когда видишь тяжёлых пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, то сердце просто разрывается. Понимаешь, насколько это серьёзное и опасное заболевание, – признаётся Жирар. – Но мы должны быть сильными и выносливыми, мы – опора для наших пациентов. Подбадриваем их, общаемся с ними, а они делятся с нами своими переживаниями, рассказывают о себе. Для них в этот период мы – самые близкие люди.

Удалось Жирару пообщаться с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко.

– Строгий, но справедливый, – так характеризует его студент ТулГУ. – Можно сказать, что он кумиром моим стал за это время. Его самоотверженность, преданность профессии просто поражают. Общение с Денисом Николаевичем заставило меня серьёзно задуматься о специализации.