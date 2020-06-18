Погода в Туле 19 июня: дождливо, жарко и облачно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Днём дождь (до 4 мм за сутки), в отдельных районах грозы.

Ветер восточной четверти 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +24 до +29. Давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.