Погода в Туле 19 июня: дождливо, жарко и облачно
В отдельных районах ожидаются грозы, атмосферное давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Днём дождь (до 4 мм за сутки), в отдельных районах грозы.
Ветер восточной четверти 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +24 до +29. Давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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