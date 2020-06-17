В Узловой ищут пропавшего пять дней назад мужчину

Авазджан Никишин (Курбанов) ушёл из дома 12 июня и не вернулся.

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Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 45-летнего Авазджана Никишина (Курбанова), который ушёл из дома 12 июня и пропал.