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В Узловой ищут пропавшего пять дней назад мужчину

В Узловой ищут пропавшего пять дней назад мужчину

Авазджан Никишин (Курбанов) ушёл из дома 12 июня и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 45-летнего Авазджана Никишина (Курбанова), который ушёл из дома 12 июня и пропал.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Одежда: футболка, серо-голубые камуфляжные штаны, чёрные кроссовки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 0
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Место
Тульская областьУзловая

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