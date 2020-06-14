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Туляк поссорился с девушкой и попытался ее зарезать

Туляк поссорился с девушкой и попытался ее зарезать

Злоумышленник задержан сотрудниками вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение, что в подъезде жилого дома по улице Токарева на полу лежит девушка, предположительно с ранением. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили потерпевшую и вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Девушка смогла сообщить сотрудникам Росгвардии приметы напавшего на неё мужчины.

При осмотре подъезда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали 39-летнего ранее судимого гражданина.

Как выяснилось, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт на бытовой почве.

Задержанный был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:18 +3
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