Туляк поссорился с девушкой и попытался ее зарезать

Накануне в дежурную часть поступило сообщение, что в подъезде жилого дома по улице Токарева на полу лежит девушка, предположительно с ранением. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили потерпевшую и вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Девушка смогла сообщить сотрудникам Росгвардии приметы напавшего на неё мужчины.



При осмотре подъезда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали 39-летнего ранее судимого гражданина.



Как выяснилось, между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт на бытовой почве.



Задержанный был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.