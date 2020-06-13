Угроза жизни и порча имущества: психически нездоровая женщина держит в страхе дом в Туле

Покупая квартиру в пятиэтажке на ул. Ю. Фучика в Туле, Светлана рассчитывала на спокойную жизнь с мужем и детьми в тихом микрорайоне. Но как говорится, не купи дом – купи соседа. Причем с последним не повезло не только Светлане, но и остальным жителям пятиэтажки.

На первом этаже их пятиэтажки живет женщина, которая буквально держит в страхе весь дом. Угрозы, порча дверей, неприличные надписи в подъезде – это только лишь краткое описание ее похождений. Чаша терпения Светланы переполнилась 3 июня, когда замок ее квартиры был нежиданно залит суперклеем. Пришлось вскрывать дверь, а потом ставить новый замок.

Светлана – Мы пришли с детьми с прогулки и обнаружили, что замок на нашей входной двери чем-то залит. Ждали мужа, когда он вскроет квартиру, чтобы мы могли зайти. Замок теперь не пригоден уже, покупали новый, – рассказывает Елена.

Исполнителя этих хулиганских действий вычислили сразу – Ирина (имя изменено, – прим. ред.), соседка с первого этажа. Женщина много лет страдает психическими расстройствами, и именно от них беды у жителей дома. Ирина регулярно отправляется поправлять здоровье в лечебницу. Но передышка у соседей не долгая – месяц, пока женщина в больнице, да еще пара недель ремиссии, а потом все начинается снова.

– Она звонит в домофон и грозится убить и расчленить меня и моих детей, говорит: «будешь по кускам их под окнами собирать». Страшно же. Кто знает, что у нее в голове случится в следующую минуту! Требует объяснить, зачем на нее чекистов вызвали. Она с полицию звонила как-то, говорила, что в подвале расчлененный труп лежит. Наряд приезжал, искал, но ничего не нашел – не было никакого трупа потому что.

Светлана добавляет, что мама Ирины пыталась извиняться за поведение дочери, предлагала в качестве компенсации за испорченный замок 1000 рублей.

– Дело не в деньгах же и извинениях, а в том, что я хочу жить спокойно и не волноваться за своих детей и себя! – поясняет Светлана.

Остальным жителям дома тоже есть что добавить про буйную соседку:

Антонина Шурухнова – Ирина пишет краской на окнах и двери своей квартиры объявления для мужчин, предлагает им себя. А мама потом ее закрашивает эти объявления. Тем к ней постоянно мужчины ходят и днем, и вечером. Опасаемся заходить в подъезд – контингент ее посетителей разный, – рассказывает Антонина Шурухнова. – А то и музыку включит на всю и по пять часов подряд не выключает. Дверь в моей квартире исцарапала недавно.

По словам тех, кто живет в доме давно, на больную соседку заявлений в полицию написано было много. Но толку от них никакого, у женщины это единственное жилье и выселить из него нельзя, а мать отказывается ее забирать к себе.

– В 19 лет первый раз ее положили в психиатрическую лечебницу, и вот с тех пор периодически отправляется на лечение, – добавляет Антонина Шурухнова. – Сейчас Ирине уже за 40 лет. Раньше мама с ней жила, но потом съехала, говорит боится с дочерью жить – вдруг ночью убьет. А она же действительно опасна не только для отдельных соседей, но и для всего дома. Разобрала как-то свою газовую плиту, другой раз жарила пластмассового попугайчика в духовке, выдрала из электрощитков провода по всему подъезд. Она регулярно пачкает стены в подъездах, ломает почтовые ящики, замазывает глазки на дверях, мусорит под окнами.

Сейчас Ирина вновь находится в психиатрической больнице. Но жители и в этот раз не верят, что лечение пойдет ей на пользу.

– Если б она вовремя принимала лекарства, которые ей назначают, не выпивала бы, то может лечение и было эффективным. Но за ней никто из родных не следит, – добавляет Антонина Шурухнова. – Мы бы, конечно, хотели, чтобы в таком случае ее перевели в интернат или мать к себе забрала, чтобы избавить весь дом от мучений. Ведь она представляет настоящую угрозу для нас всех. Но полиция нам говорит, что таких людей можно принудительно изолировать только, если они действительно совершат преступление.

Комментарий юриста

Юрист Myslo Евгений Черников:

– Российское законодательство не предполагает возможность организации принудительного лечения без соответствующего решения суда. То есть действительно, для того чтобы как-то ограничить деятельность такого рода лиц, надо чтобы эти лица совершили какое-нибудь преступление, как бы это не звучало.

Однако, это не значит, что совсем ничего сделать нельзя. Во-первых, каждый случай причинения вреда и порчи имущества необходимо фиксировать и заявлять по этому поводу в полицию. Кроме этого нужно установить, есть ли у Ирины опекун, если да, то к нему надо предъявлять иски о возмещении вреда.