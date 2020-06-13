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Житель Волово на 8,5 лет лишился свободы за убийство друга

Житель Волово на 8,5 лет лишился свободы за убийство друга

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Собранные Богородицким межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора за убийство в отношении 49-летнего мужчины.

Ночью 25 февраля 2020 года в помещении, расположенном в поселке Волово Тульской области, между двумя ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножом потерпевшему ранение грудной клетки, от которого последний скончался на месте происшествия.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.  

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:20 +3
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Тульская областьВолово

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