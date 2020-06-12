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По каким адресам в Туле и области проживают заболевшие коронавирусом: обновленная карта

По каким адресам в Туле и области проживают заболевшие коронавирусом: обновленная карта

Публикуем адреса активных очагов COVID-19.

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

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