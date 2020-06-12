Центральную Россию ждет арктическое вторжение
Оно нагрянет уже на выходных.
Мощный атмосферный фронт продолжает смещаться по европейской части страны. Как сообщают синоптики, в Центре России в ближайшие дни температура воздуха резко снизится до +20 — +25°, что на 5−10° прохладнее, чем накануне. На севере Центрального района ожидаются ливни и сильный ветер.
Вот такая погода на выходных будет в Туле:
По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», с началом новой недели в Центральной России выглянет солнце, и температурный режим вернется в рамки климата.
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