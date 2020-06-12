Центральную Россию ждет арктическое вторжение

Оно нагрянет уже на выходных.

Мощный атмосферный фронт продолжает смещаться по европейской части страны. Как сообщают синоптики, в Центре России в ближайшие дни температура воздуха резко снизится до +20 — +25°, что на 5−10° прохладнее, чем накануне. На севере Центрального района ожидаются ливни и сильный ветер.

Вот такая погода на выходных будет в Туле: